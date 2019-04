Lebenslust besiegt Winter

Fotostrecke

Speyer: Sommertagszug beendet den Winter

Der vom Verkehrsverein am Sonntag Laetare organisierte Sommertagszug mit Verbrennung des Schneemanns zieht bei bestem Frühlingswetter mit blauem Himmel und Sonnenschein tausende Besucher an die Wegstrecke in der Speyerer Innenstadt.