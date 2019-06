Leckerbissen und Literatur

© Archivbilder: Stadt/Wagner

Französische Nacht der Literatur gibt es in der Stadtbibliothek am Mittwoch, 3. Juli, um 19.30 Uhr. Stadtbibliothek und Bücherinsel laden an diesem Abend zu einer literarischen Reise nach Frankreich ein.

Barbara Hennl-Goll, Dagmar Krebaum, Katja Breitenbücher und Jürgen Haber stellen Klassiker und Neuerscheinungen des Nachbarlandes vor, garniert mit französischen Weinen und Leckerbissen.

Der Eintritt kostet 12 Euro inklusive Fingerfood und Wein. Eintrittskarten gibt es in der Bücherinsel Schwetzingen, Mannheimer Straße 30, Telefon: 06202/1 78 72, in der Bücherinsel Brühl, Mannheimer Straße 19a, Telefon.: 06202/9 47 95 55 oder in der Stadtbibliothek, Telefon 06202/8 72 71 erhältlich.

Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der Stadt Schwetzingen im Zuge der „Beaux Jours!“ statt. zg

