Letzte Station so schön wie möglich machen

Speyer.Im Dezember haben Birgit und Ralf Nusskern zu „Advent im Hof“ im heimatlichen Dannstadt eingeladen. Nun übergaben sie 1700 Euro, die Freunde und Verwandte bei dieser Gelegenheit gespendet haben, an die Palliativstation des Diakonissen-Krankenhauses in Speyer, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Die meisten Menschen wissen gar nicht, was eine Palliativstation ist“, so das selbstständige Ehepaar, das durch den Krankenhausaufenthalt des Vaters von Ralf Nusskern vor zwei Jahren die Palliativstation kennengelernt hat. „Dabei ist die letzte Station die wichtigste im Leben“, sagt Ralf Nusskern. „Die Mitarbeitenden hier sind in einer schwierigen Lebensphase für die Patienten da“, unterstreicht Birgit Nusskern.

Über die Spende freut sich auch Chefarzt Professor Dr. Christian Hofstetter: „Häufig haben Menschen Vorbehalte gegenüber der Palliativstation, weil sie denken, es handele sich dabei um eine Sterbestation. Dabei geht es in der Palliativmedizin in erster Linie darum, die Lebensqualität schwerstkranker Menschen zu verbessern.“

Unterstützung der täglichen Arbeit

Stationsleiter Volker Gmelch zog den Hut vor dem großen persönlichen Engagement von Familie Nusskern: „Der Zuspruch und die Unterstützung bestärken uns in unserer täglichen Arbeit“, sagt er. Wofür die Spende verwendet wird, stand zum Zeitpunkt der Übergabe noch nicht fest, aber die Leitende Oberärztin Birgit Olbert und Stationsärztin Dr. Isabel Jendroska versichern, dass sie zur Verschönerung der Station eingesetzt wird: „Wir sind im Herbst mit der Station von der Spitalgasse in das Haupthaus in der Paul-Egell-Straße umgezogen. Auch wenn wir uns schon gut eingerichtet und eingelebt haben, möchten wir die Station für unsere Patienten und ihre Angehörigen weiter verschönern.“ zg

