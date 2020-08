Letzter Bauabschnitt startet jetzt

Speyer.Bald ist es geschafft:: Der vierte und letzte Bauabschnitt in der Industriestraße hat begonnen. Die komplette Sanierung soll im September fertig sein, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Die nötigen Änderungen der Verkehrsführung gelten ab spätestens Dienstag, 4. August. Im vierten Bauabschnitt wird die Industriestraße von der B 39 kommend wieder voll befahrbar sein – einzig die Straße Am Technikmuseum und die Auffahrt zur B 39 auf Domseite in Fahrtrichtung B 9 und Römerberg bleiben für den vierten Bauabschnitt gesperrt.

Über Geibstraße umgeleitet

Der Verkehr von der Auestraße kommend in Fahrtrichtung B 39 wird über die Geibstraße, Am Neuen Rheinhafen, Heinkelstraße und Industriestraße über die Auffahrt in Fahrtrichtung Rheinbrücke und eine provisorische Überfahrt auf die B 39 zur B 9 geführt.

Die Umleitung von der B 39 mit dem Fahrtziel Auestraße wird über die Abfahrt „Dom/Speyer-Zentrum“ nach rechts über die Heinkelstraße, Am Neuen Rheinhafen, Geibstraße und Schillerweg umgeleitet. An der Anschlussstelle „Dom/Speyer-Zentrum“ wird das Linksabbiegen an der Kreuzung Industriestraße in Fahrtrichtung Stadt möglich sein. zg

