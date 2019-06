Leuchteffekte fürs innere Auge

Speyer.Unter den sinnfälligen Titel „Tasten für Tasten“ hatte Domorganist Markus Eichenlaub sein jüngstes Konzert gestellt. Er verweist auf die mechanische Struktur des Kircheninstruments und zugleich auf besondere taktile Fähigkeiten, über die Organisten verfügen müssen. Erst recht aber Menschen, deren Sehsinn eingeschränkt oder gar nicht vorhanden ist. Sie müssen sich vorantasten – und sollen das künftig beim Besuch des Speyerer Doms auf einfache Weise tun können.

Der Dombauverein plant die Fertigung eines Tastmodells des Doms für blinde Besucher anlässlich seines 25-jährigen Bestehens. Die Organisation des Benefizkonzerts mit Markus Eichenlaub hatte der Lions-Club Speyer am Rhein übernommen. Der Erlös fließt in die Finanzierung dieses Modells ein, der Club will 20 000 Euro beisteuern. Es soll im Frühjahr 2020 aufgestellt werden.

Gruß nach Paris

Einen Bezug zu diesem Thema entwickelte Eichenlaub auch programmatisch, indem er Werke blinder Komponisten berücksichtigte, die – im Falle von Jean Langlais, Gaston Litaize und Louis Vierne – zudem als herausragende Vertreter der französischen Spät- und Neoromantik gelten. Ein freundschaftlicher Gruß an die noch immer unter dem Schock des Brandes von Notre-Dame stehenden Pariser Orgelkollegen ließ sich damit ebenfalls verbinden.

Gleichwohl begann der Domorganist sein Konzert mit einem deutsch-barocken Klassiker: Bachs Toccata und Fuge in d-Moll. Die zu hektischen Aufbrüchen verleiten wollende Toccata zähmte Eichenlaub mit agogisch differenzierter Gangart. Auch setzte er die einzelnen Passagen der Fuge wohlüberlegt voneinander ab, ohne hörbare Abnutzungserscheinungen floss das Werk in ruhigem Strom der erhabenen Schlusskadenz zu.

Langlais’ „Suite Baroque“ wirkte nach diesem Vortrag nicht nur dem Titel nach anschlussfähig, sondern auch in ihrer bedächtigen, den monumentalen Klangraum im Speyerer Dom nach mystischen Resonanzen absuchenden Faktur. Die einzelnen Sätze, die jeweils bestimmten Solo-Registern zugeordnet sind, schärfte Markus Eichenlaub in ihrer individuellen Charakteristik.

Von sanfter Präsenz und zugleich wie entrückt wanderte die Melodie anschließend in Litaizes „Lied“ durch die einzelnen Stimmgruppen; durch Öffnen des Schwellers senkten sich luftige Klangwolken über die nahezu voll besetzten Reihen des Speyerer Doms herab.

Eine Steigerung der irisierenden Transzendenzwirkungen erreichte der Organist mit Viernes „Clair de lune“, in dem sich menschliches Wollen, Meinen und Trachten in einen erdfernen Schweben aufzulösen schienen – und in dem das innere Auge funkelnde Leuchteffekte registrierte. Viernes berühmtes Glockenmotiv im „Carillon de Westminster“ wirkte dagegen wie ein Weckruf aus der Versenkung.

Luzides Vorwärtstasten

Mit seiner eigenen Improvisation „Schwebend“, die Markus Eichenlaub mit verbundenen Augen spielte, versetzte sich der Organist in die Spielsituation blinder Musikerkollegen. Er tat es behutsam, mit luzidem Vorwärtstasten und verhaltenem Pedaleinsatz. Ein bewegungsreiches Stück, das immer wieder in länger anhaltenden Schwebungen verharrte und sich mit seiner modulatorischen Chromatik auch stilistisch an die französischen Komponisten des 20. Jahrhunderts anlehnte.

Die Orgelfassung von Maurice Ravels „Bolero“ benötigt eigentlich zwei Organisten. Stattdessen spielte Eichenlaub den zuvor aufgenommenen Part ab und setzte im Konzert den des zweiten Organisten live hinzu. Ein akustischer Showeffekt zum Finale – und eine Apotheose des Klangs und der Dynamik auf einem Wunderinstrument, das es mit einem Orchester locker aufnehmen kann.

