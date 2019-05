Lichtdurchflutet und großzügig ausgestattet

Speyer.Aus einem engen Drei-Zimmer-Verschlag in der Salzgasse sind die 14 Mitarbeiter des City-Bürgerbüros umgezogen in eine lichtdurchflutete, geräumige und großzügig ausgestattete Komfortwohnung in der Maximilianstraße 94. Nach dreiwöchiger Pause wurde die zentral gelegene städtische Wohlfühloase am Freitag von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler ihrer Bestimmung übergeben. Zur Eröffnung gab’s

...