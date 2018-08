Anzeige

Speyer.Im Dom wird das Fest Mariä Himmelfahrt heute feierlich als Patronatsfest der Kathedrale und des Bistums gefeiert. Eine blumengeschmückte Madonna begrüßt die Gläubigen in der Vorhalle des Doms. Stimmungsvoller Höhepunkt ist die Lichterprozession am Abend. Die traditionelle Kräuterweihe, die auf die von Gott gegebene Schönheit und Heilkraft der Schöpfung hinweist, findet in allen Gottesdiensten statt.

Bereits in der Frühmesse um 7.30 Uhr besteht die Möglichkeit, einen mitgebrachten „Kräuterwisch“ weihen zu lassen. Um 10 Uhr zelebriert Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann ein Pontifikalamt, das musikalisch von der Capella Spirensis vocale e instrumentale gestaltet wird. Es erklingen die “Missa in C” von Johann Joseph Fux sowie das „Magnifikat“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Pontifikalvesper beginnt um 16.30 Uhr. In dieser Vesper wird der neue Generalvikar des Bistums Andreas Sturm feierlich in das Domkapitel aufgenommen. Der musikalische Rahmen hierzu kommt von den Domsingknaben. Die Orgel spielt Domorganist Markus Eichenlaub.

In der Abendmesse um 18 Uhr singt der Mädchenchor am Dom zu Speyer. Die abendliche Andacht beginnt um 20 Uhr mit einem Rosenkranzgebet. Ab 20.30 Uhr findet eine Marienfeier mit anschließender Lichterprozession durch den Domgarten statt. Die musikalische Gestaltung der abendlichen Liturgie übernehmen der Chor der Dompfarrei und die Dombläser unter der Leitung von Monika Keggenhoff sowie Christoph Keggenhoff, zweiter Domorganist, an der Orgel. zg