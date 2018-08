Anzeige

Speyer.Liebe kehrt ein in der Dom- und Kaiserstadt: Das Bistum Speyer erwartet bereits zum elften Mal Paare zu den „Feiern der Ehejubiläen“. 758 Eheleute feiern am Samstag, 18. August, und Sonntag, 19. August ihre Liebe im und um den Dom. Die Gottesdienste mit Weihbischof Otto Georgens beginnen jeweils um 10 Uhr. Danach findet ein Empfang im nördlichen Domgarten statt. Die Feiern enden jeweils gegen 13 Uhr mit dem „Hochzeitswalzer“ der Paare auf dem Domplatz. Zuständig für die Organisation der Tage ist die Ehe- und Familienseelsorge des Bistums Speyer.

„Wir freuen uns, dass wieder so viele Paare unsere Einladung angenommen haben”, sagt Rita Höfer, zuständige Referentin für Ehe und Familien in der Abteilung Generationen und Lebenswelten im Bischöflichen Ordinariat Speyer. Am Samstag haben sich 327 Paare angemeldet. Einige wenige Plätze sind an diesem Tag noch frei. Der Sonntag ist mit 431 Paaren „ausgebucht“. „Die Paare kommen aus der gesamten Diözese. Sie nehmen teilweise weite Wege auf sich, um zu diesem Fest zu kommen und in christlicher Gemeinschaft ihr Ehejubiläum zu feiern. Es ist ihnen ein großes Anliegen, für das Vergangene zu danken und um Gottes Segen für den weiteren gemeinsamen Lebensweg zu bitten“ erklärt Höfer.

70 gemeinsame Jahre

Die meisten der Jubelpaare (312), feiern in diesem Jahr ihre „Goldene Hochzeit“. Vier Paare blicken sogar auf 70 gemeinsame Jahre zurück. Ihr „silbernes“ Ehejubiläum feiern im Dom 97 Paare. Die Gottesdienste stehen unter dem Motto „Liebe miteinander leben“. Musikalisch gestaltet werden die Messen an beiden Tagen von einer Kantorenschola der Dommusik unter der Leitung von Domkapellmeister Markus Melchiori und Domkantor Joachim Weller. Die Orgel spielt Domorganist Markus Eichenlaub. Die Gottesdienste enden mit einer Einzelsegnung der Ehepaare durch den Weihbischof, weitere Mitglieder des Domkapitels, Priester und Diakone.