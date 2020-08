Lieblingsbilder für Kalender einreichen

Speyer.Nach dem großen Erfolg der Foto-Beteiligungsaktion im vergangenen Jahr ruft das Stadtmarketing erneut alle Interessierten auf – egal ob Profi- oder Gelegenheitsfotograf – ihre schönsten und außergewöhnlichsten Fotos für einen Wandkalender einzureichen. Unter dem Motto „Speyer – viel zu erleben! Zeig uns Deine Lieblingsfotos“ sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Aus allen Einsendungen trifft eine Jury – in diesem Jahr bestehend aus Fotograf Klaus Landry, Stadtführerin Cornelia Benz und dem Vorsitzenden der Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“, Peter Bödeker – eine Vorauswahl von 30 Bildern. Diese wiederum werden im Anschluss über die offizielle Facebook-Fanseite der Stadt zur finalen Abstimmung bereitgestellt, um so die zwölf schönsten Motive zu ermitteln, die es letztlich in den Kalender schaffen.

Alle, die ihren ganz persönlichen Blick auf Speyer im Kalender wiederfinden möchten, sind aufgerufen, ihre Fotos bis spätestens Montag, 7. September, per E-Mail unter dem Betreff „Foto-Mitmach-Aktion“ an: kalender@stadt-speyer.de zu schicken. Zu beachten ist, dass alle eingereichten Fotos von den Teilnehmern selbst aufgenommen sein müssen.

Wichtig ist darüber hinaus eine explizite Bestätigung, dass die Teilnehmer als Urheber des Fotos mit einer Veröffentlichung einverstanden sind. Um die Gewinner zu benachrichtigen, werden außerdem Name und Kontaktdaten benötigt.

Die Urheber der zwölf Gewinner-Fotos erhalten nach Abschluss der Aktion eine Überraschung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 07.08.2020