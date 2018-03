Anzeige

Speyer.Die Band „Reinig, Braun + Böhm“, zuletzt ausgezeichnet mit dem Pamina-Kulturpreis, steht für Folkmusik ohne „Volkstümeleien“. Das Repertoire der drei Musiker hat Tiefgang und ist dabei genauso unterhaltsam wie abwechslungsreich. In Speyer stehen sie am Freitag, 20. April, 20 Uhr, in familiärer Atmosphäre im Jugendcafé, Ludwigstraße 4, auf der Bühne, wie es in einer Pressemitteilung des Veranstalters heißt. Der Eintritt ist frei.

Vergrabene Kostbarkeiten aus alter Zeit, Gedichtvertonungen, traditionelle Lieder und Tänze aus der Pfalz, aber auch Neuinterpretationen der Songs deutscher Liedermacher stehen im Mittelpunkt ihres Programms bei „Kultur im Fachkraftwerk“.

Die Musik von „Reinig, Braun + Böhm“ verbindet dabei die verschiedenen Stilrichtungen Folk, Chanson, Blues und „Pfälzer Rock ’n’ Roll“ mit kammermusikalischen Elementen. Neben seinem Gesang begeistert Paul Reinig mit dem Spiel eines diatonischen Knopfakkordeons, Irish Bouzouki, Mandoline, Hackbrett und Gitarre. Auch Peter Braun und Rüdiger Böhm beeindrucken durch ihre Stimmen, Braun spielt zudem Gitarre und Böhm entlockt Klavier, Blockflöten und dem Krummhorn wohlklingende Töne.