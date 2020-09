Lieferketten und Ethik

Speyer.In der Fairen Woche bietet die Volkshochschule Speyer in Kooperation mit der Speyerer Freiwilligenagentur und dem Weltladen am Dienstag, 22. September, von 19 bis 20.30 Uhr im Vortragssaal der Villa Ecarius (Bahnhofstraße 54) einen Vortrag zum Thema Lieferkettenverantwortung an.

In den vergangenen Jahren waren deutsche Unternehmen immer wieder an schrecklichen Katastrophen weltweit beteiligt. Erik Dolch, Projektkoordinator öko-soziale Beschaffung des Entwicklungspolitischen Landesnetzwerks Rheinland-Pfalz Elan, beleuchtet in seinem Vortrag die Fragen: Wer muss handeln? Die nationale und internationale Gesetzgebung, die Unternehmen selbst oder doch wir als Konsumenten?

Gesetzesinitiative wird vorgestellt

Anhand von Beispielen erläutert und beleuchtet Dolch Ursachen und Wirkungen globaler Lieferketten, aktuelle Entwicklungen und diskutiert Handlungsmöglichkeiten wie die Initiative Lieferkettengesetz.

Eine schriftliche Anmeldung über die VHS-Homepage www.vhs-speyer.de ist Corona-bedingt erforderlich. Ab dem Betreten des Gebäudes bis zum Erreichen des Sitzplatzes besteht Maskenpflicht. zg

