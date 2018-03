Liselotte und ihr Eheleben

Anzeige

Speyer.Einen Blick auf Ehe und Familie sowie Körper und Staat im Barock wirft Dr. Christian Könne am Beispiel der Korrespondenz von Liselotte von der Pfalz (1653-1722), Tochter des pfälzischen Kurfürsten Karl-Ludwig, bei einem Vortrag am Dienstag, 6. März, um 19 Uhr in der Pfälzischen Landesbibliothek.

„Haltung bewahren“ war oberstes Gebot der Damen aus europäischem Hochadel, die oft aus machtpolitischen Gründen mit Männern verheiratet wurden, die ihnen kaum Gefühle entgegenbrachten. Liselotte, verheiratet mit dem homosexuellen Philippe de Bourbon, Herzog von Orléans, konnte ein Lied davon singen. Der Vortrag geht der Frage nach, wie sie das Leben mit ihrem Mann darstellt. Es werden einige Originalbriefe in Vitrinen ausliegen. zg