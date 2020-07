Live-Konzerte im Paradiesgarten

Speyer.Endlich passiert mal wieder was live: Der Paradiesgarten hinter der Dreifaltigkeitskirche ist der richtige Ort für eine Premiere. Die ersten Livekonzerte nach Beginn der Corona-Pandemie. Nach 13 sonntäglichen Matineekonzerten, die über Livestream genossen werden konnten, geht es nun in die erste Live-Serie: An fünf Wochenenden, beginnend am 14. August und am Altstadtfest-Wochenende vom 11. bis 13. September endend, präsentiert die Stadt unter dem Motto „Speyer Kultur goes Paradise“ Musik aus verschiedenen Genres an einem der schönsten Plätze in der Stadt.

„Die Zeit ist reif für echte Musikerlebnisse“, freut sich Kulturdezernentin Monika Kabs über das Zustandekommen der Veranstaltungsreihe. Die Idee hatte Franz Hammer vom Bauverein Gedächtniskirche, der aufgrund des Ausfalls vieler Feste und Musikevents in Matthias Nowack, dem Leiter des Fachbereichs Kultur, Tourismus, Bildung und Sport, schnell einen kooperativen Partner fand. Er hat nun „mit heißer Nadel“ das Programm gestrickt und zusammen mit der Bürgermeisterin als Weiterführung von „Speyer.Kultur.Support“ vorgestellt. In der Domstadt besteht großer Bedarf an Kultur, das beweist die Tatsache, dass sich bereits 80 000 Euro im Spendentopf dafür ansammelten.

Viele Künstler springen gerne auf

Froh ist Kultur-Motor Nowack darüber, dass viele Vereine und Künstler, deren Veranstaltungen wegen Corona ausgefallen sind, liebend gerne mit auf den Kultur-Sonderzug aufspringen. So wie etwa Liedermacher Uli Zehfuß, der normalerweise in seinem „Wohnzimmer“ im „Philipp Eins“ musikalische Gäste empfängt und nun am Samstag, 15. August, im Paradiesgarten mit Matthias Binder einen unterhaltsamen Abend gestalten möchte.

Mit im Boot ist auch der Rockmusikerverein, dessen Halle für lange Zeit zum Covid-19-Abstrichzentrum umfunktioniert wurde. Der RMV präsentiert am Freitag, 21. August, die Formation „Jungbusch“. Mit im Boot sind auch am Freitag, 28. August, der Speyerer Paradiesvogel Klaus Fresenius, der mit seinen musizierenden Freunden das „Weiße Album“ der Beatles öffnet. Am Abschlusswochenende, an dem in anderen Jahren das Altstadtfest rings um den Paradiesgarten für gute Laune sorgt, geht’s am Freitag, 11. September, mit dem auch Schwetzingen bekannten Keyboard-Profi Udo Sailer und seinen Freunden zur Sache.

Aber es gibt nicht nur Rockmusik: Gern in den Garten kommt auch das Zimmertheater-Team, das am Freitag, 4. September, sein Stück „Bette Sue and the Hot Dots“ auf die Bühne bringt. Klassik-Freunde kommen ebenso im Paradise auf ihre Kosten: Am 23. August ermöglicht Palatina Klassik „Sommerträume“. Einen Leckerbissen serviert das städtische Kulturbüro am 30. August, wenn der Speyerer Ausnahmegeiger Friedemann Eichhorn ein Meisterkonzert kredenzt. In eine „Fabelhafte Welt“ entführt das Kinder- und Jugendtheater das Publikum am Sonntag, 6. September. Und die Band „Les Primitifs“ beschließen dann mit der Sonntagsmatinee am 13. September das Paradise-Programm.

Erlös für die Orgelfinanzierung

Das Hygienekonzept ist ausgeklügelt, regelt etwa den Eingangs- und den separaten Ausgangsbereich. Franz Hammer und sein Bauverein-Helferteam bieten Speis und Trank an Ständen im Garten selbst an und nicht wie beim Altstadtfest sonst auf dem gewohnten Vorplatz. Damit wird der Engpass am Eingangstor vermieden.

Da alle Helfer ehrenamtlich arbeiten, hoffen Hammer und Pfarrerin Christine Gölzer auf viele Besucher der 15 Veranstaltungen und somit auf einen stattlichen Reinerlös. Denn der wird in die Kasse zur Finanzierung der rund eine Million Euro teuren Orgel der Dreifaltigkeitskirche fließen. Als Hauptsponsor stellt die Eichbaum-Brauerei eine große Menge an Selbstgebrautem zum orgelfreundlichen Ausschank gratis bereit. Die Firma Barth stellt mehrere Pavillons auf, die bei etwaigem Regenwetter die Veranstaltungen absichern.

