Speyer.Zum Pfingstwochenende ab Freitag, 7. Juni, lädt die „Botschaft Transit“, eine sozio-kulturelle Intervention im öffentlichen Raum im Zusammenhang mit der Aktion „Das Gryne Band“, zum zweiten Teil ihrer Veranstaltungsreihe in den Kulturhof Flachsgasse ein. Schwerpunkte an diesem Wochenende sind neben der Nachbarschaftskultur Livemusik und Literatur.

Ein Programm mit Solokünstlern und Bands aus Berlin, Köln, Mannheim und Speyer erwartet die Besucher. Die Berliner Truppe „Neuzeitliche Bodenbeläge“ (Freitag 18 Uhr) würde eher mit versteckten Undergroundclubs im Berliner Stadtteil Kreuzkölln assoziiert werden. Der Musiker „Hainbach“ (Samstag, 18 Uhr) erzeugt warme Klänge mit analogem Equipment.

Frederik Fleck aus Köln spielt am Sonntag um 17.30 Uhr Popmusik und Chansons auf seinem Akkordeon. Die in Mannheim lebende Künstlerin Anna Ameling gibt am Montag um 16.30 Uhr eine Lesung mit Texten zu und von Joseph Beuys, Rudolph Steiner und Rainer Maria Rilke. Gefolgt von Janis Obboda, der röhrenverstärkte Musik auf Schellack spielt.

Bevor der Caravan der Botschaft Transit zur Speyerer Kult(o)urnacht auf den St.-Guido-Stifts-Platz umzieht, nutzt der Jazzpianist Moritz Erbach am Mittwoch, 12. Juni, 18.30 Uhr), seinen Aufbau verschiedener Synthesizer, elektronischer Instrumente und einem extra für den Künstler angelieferten Piano als musikalischen Spielplatz, den er improvisatorisch erkundet. Der Eintritt ist jeweils frei. zg

