Livin Music Family kehrt mit ihrem Kult-Event zurück

Speyer.Das Kult Event kehrt zurück – die Livin Music Family spielt endlich mal wieder ihr Weihnachtsspecial in der Halle 101. Sie waren auf den großen Bühnen mit Phill Collins, Zuccero, Elton John oder Lionel Richie – und kehren nach großer Tour zurück in die Heimat zum 15. Weihnachtsspecial am Sonntag, 22. Dezember, ab 20.30 Uhr (Einlass 19 Uhr).

Seit dem letzten Special sind bereits drei Jahre vergangen. Aufgrund der großen Nachfrage der Fans, wird es nun die Neuauflage des Weihnachtsfestes der besonderen Art in der Halle 101 geben.

Die Livin Music Family kommt mit großer Besetzung um Frontsängerin Jenna Hoff, die zuletzt unter den letzten Acht bei „The Voice of Germany“ nicht nur Xaiver Naidoo, Ray, Nena und Boss Hoss sondern auch Millionen von Zuhörern begeisterte und der es gelang, in kürzester Zeit die Stühle der Jury zum Drehen zu bringen.

Anschließend beginnt zum Abfeiern um 0.30 Uhr die DJ-Party-Nacht mit dem international bekannten DJ Frederic aus dem Heidelberg. Bei Weihnachtsmarkt Ambiente ist für das Catering gesorgt. zg

Info: Wir verlosen je 5 x 2 Tickets fürs Konzert und die DJ-Nacht. Schreiben Sie mit dem Betreff „Livin“ bis Donnerstag, 19. Dezember, 14 Uhr, an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de

