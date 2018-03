Anzeige

Speyer.Zwei Tage lang war in Speyer Großputz in der Natur angesagt. Am Freitag machte sich der Nachwuchs mit Greifzangen, Handschuhen und Müllsäcken auf den Weg, am Samstag folgten die Erwachsenen. Insgesamt strömten trotz eisiger Kälte und Schnee rund 2900 Helfer aus. 40 Kubik Restmüll, fünf Kubik Schrott und zwei Kubikmeter Glas wurden gesammelt. Die Negativüberraschung der Aktion: das gewaltige Müllaufkommen an den Lkw-Standplätzen.

Der erst kürzlich ins Amt eingeführte Jugendstadtrat hatte in der Johann-Joachim-Becher-Straße Einsatz gezeigt, nachdem Teilnehmer im vergangenen Jahr verstärkt an den Lkw-Abstellflächen entlang der Siemensstraße aktiv gewesen waren.

Bilanz erschreckt junge Sammler

Die Bilanz erschreckte die jungen Sammler: Innerhalb von 30 Minuten waren sechs Säcke voller Unrat zusammengetragen worden. Unzählige Flaschen, mit Urin befüllte Wasserflaschen, ganze Säcke voller Restmüll, der sich unterwegs angestaut haben muss, Kleider, Radkappen, Ölkanister – etliches kam zusammen. „Wir hoffen, dass wir abteilungsübergreifend eine Lösung finden werden“, merkte die zuständige Dezernentin Stefanie Seiler (SPD) an. Bereits im vergangenen Jahr hatte sie angekündigt, ein Halteverbot an der Siemensstraße für die Lastkraftwagen anzuordnen. Bis dato dürfen die dort noch parken. Seiler wiederholte am Samstag: „Wir sehen uns nicht zuständig, Rasthöfe zur Verfügung zu stellen.“