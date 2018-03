Löwenanteil kommt der Betreuung zugute

Anzeige

Speyer.Drei Mikroprojekte können in den kommenden Monaten im Stadtteil Speyer-West realisiert werden. Gestern übergab Oberbürgermeister Hansjörg Eger im Quartiersbüro Soziale Stadt auf dem Berliner Platz die Förderbescheide in der Gesamthöhe von 6300 Euro aus dem Soziale-Stadt-Fonds an die ausgewählten Projektträger. Den Löwenanteil mit 4000 Euro billigten das Stadtoberhaupt und Soziale Stadt West-Leiter Steffen Schwendy dem Kinderschutzbund zu, 1300 Euro dem Verein „Zwanzig10 Jugendkultur“ und 1000 Euro für das das Projekt „Frauen treffen Frauen“.

Der Kindeschutzbund will das Fördergeld zur Entlastung Alleinerziehender nutzen und, wie Vorsitzende Christel Koch erläuterte, an Samstagen eine kostenfreie Betreuung von Zwei- bis Sechsjährigen durch qualifizierte Tagesmütter ermöglichen. Christel Koch und Vorstandsmitglied Christa David-Wadle versprechen sich vom Pilotprojekt „AhA! Atem holen für Alleinerziehende“ eine Hilfe zur Selbsthilfe. Es sei nämlich durchaus möglich, dass Alleinerziehende Kontakte knüpfen zu anderen Betroffenen und sich nach Auslaufen des Projekts wechselseitig entlasten könnten. Aus dem Speyerer Armuts- und Reichtumsbericht geht hervor, dass Alleinerziehende besonders stark von Armut gefährdet sind.

Viele Alleinerziehende

In Speyer-West wohnen überdurchschnittlich viele alleinerziehende Mütter und Väter, rund 2200. Im Stadtteil West liegt laut Armutsbericht aber auch der Anteil der Leistungsempfänger vergleichsweise hoch (Speyer insgesamt: 9,0, Speyer-West: 17,7 Prozent).