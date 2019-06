Losgelöst über der Domstadt

Speyer.Blauer Himmel, klare Sicht und eine leichte Brise. „Wenn das Wetter weiter so mitspielt, starten wir am Freitag, 7. Juni, mit drei Heißluftballons in Speyer“, sagt Gundolf Frost von der Firma Ballooning. Für einen Start direkt vor dem Dom brauche es allerdings eine Sondergenehmigung, „normalerweise heben wir vom Flugplatz ab“, erklärt der erfahrene Pilot. Es sei das „losgelöste Schweben am Himmel“, das seine Begeisterung für Heißluftballons befeuere. Für Passagiere koste eine Fahrt in seinem Ballon zwischen 190 und 250 Euro. Eine Anmeldung ist unter Telefon 06232/7 71 17 möglich. cao/Bild: Frost

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 05.06.2019