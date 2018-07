Anzeige

Speyer.Auf Einladung der katholischen Erwachsenenbildung der Diözese Speyer gastiert das Chawwerusch Theater Herxheim in der Aula des Nikolaus-von-Weis-Gymnasiums. Gespielt wird am Donnerstag, 23. August, 20 Uhr, die aktuelle Produktion „Kleine Frau – was nun?“.

Im Schicksalsjahr 1918 kommt Luise, ein Fräulein aus der Provinz, in die Großstadt Berlin. Sie gerät auf der Straße zwischen die Fronten politischer Auseinandersetzungen und erlebt den Anfang der deutschen Demokratie. Luise darf als Frau erstmals wählen gehen, lernt unterschiedliche politische Positionen kennen und entdeckt schließlich eine gewisse Sympathie für soziale Ideen. zg