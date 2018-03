Anzeige

Nicht alle Wünsche erfüllbar

Mitunter stellte sich heraus, dass nicht alle Wünsche kompatibel sind. Während die einen Anwohner zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität einen Freisitz und eine begehbare Wasserfontäne wünschen, mahnen die Organisatoren von Siedlerfest, Adventlicher Siedlung und anderer Aktivitäten an, dass das Mobiliar ebenerdig abzuschrauben sein müsse und die Infrastruktur zur Wasser- und Stromversorgung bei Festen verbessert werden sollte. Zudem solle ein Platz fürs Feuerwerk frei gehalten werden.

Zudem nahm OB Eger zum einen den Wunsch von Senioren mit, Sitzbänke mit größerer Sitzhöhe zu installieren und Spielmöglichkeiten, die sich nicht am Platz realisieren lassen, an anderer Stelle in Speyer-Nord zu ergänzen. Zur Verbesserung der Sauberkeit wünschen sich die Bürger am Heinrich-Lang-Platz Abfallbehälter und eine Hundebeutelstation sowie einen Kronenrückschnitt der Platanen. Intensiv war auch der Austausch über Verkehrsflächen.

Die Einbeziehung des Birkenwegs wurde durchaus begrüßt, die längs angeordnete Parkbucht sollte erhalten bleiben. Hingegen zeigten Bürger „Am Anger“ Bereitschaft, auf einige Stellplätze zugunsten zusätzlicher Baumpflanzungen zu verzichten. Die Reduzierung dieser Parkflächen sollen durch zusätzliche Stellplätze im Nussbaumweg kompensiert werden, wobei die Gesamtzahl der Stellplätze unverändert beibehalten werden könnte. Ebenfalls im Nussbaumweg besteht das Bedürfnis, die Querung für Fußgänger am Seppel-Scherer-Weg zu verbessern. Ferner wurde der Wunsch nach einer Ladestation für Elektroautos und einer Car-sharing-Station formuliert.

Möglichkeiten zur Mitwirkung

„Ziel des Planungsteams ist, möglichst viele Anregungen in der Entwurfsplanung zu berücksichtigen und diese nach der Sommerpause den Siedlern in Speyer-Nord vorzustellen“, erklärt OB Eger das weitere Vorgehen. Er freue sich, dass die aufgezeigte Mitwirkungsmöglichkeit wie das Angebot einer Patenschaft oder die Anregung, bei der Umgestaltung des Platzes die 72-Stunden-Aktion des BDKJ ins Auge zu fassen, positiv von den Siedlern aufgenommen wurde, so der Oberbürgermeister in seinem Schlusswort. zg

