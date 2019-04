Lyrik und Musik verknüpft

Speyer.Nach erfolgreichen Konzerten und der vielbeachteten CD „Licht und Schatten“ (2016) hat Gitarristin Jutta Keller ihr gleichnamiges Programm weiterentwickelt. Experimentierfreudig verbindet sie in „Licht und Schatten 2“ zusammen mit Rezitatorin Dr. Anette Brechtel und anderen Gästen auf berührend-bewegende Weise Musik und Lyrik miteinander.

Die neuen, meist spanisch-jazzig anmutenden Eigenkompositionen der Gitarristin sind auf sehr sensible Art verwoben mit stimmungsvoll-bildhafter Lyrik, unter anderem von Rainer Maria Rilke, Hilde Domin und Rose Ausländer. Am Freitag, 24. Mai, um 20 Uhr ist das Programm in der Speyerer Gedächtniskirche, Bartholomäus-Weltz-Platz 5, zu hören. Gäste sind neben Dr. Anette Brechtel (Rezitation), Daniel Fleischmann (Perkussion), Celina Frick (Gesang) und Lisa Sterner (Gitarre). Veranstalter ist die Stadtverwaltung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 27.04.2019