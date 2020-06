Männer onanieren vor jungen Frauen

Mannheim.Exhibitionisten beschäftigen derzeit die Polizei in Mannheim. So bemerkte eine 26-jährige Spaziergängerin am Montagabend gegen 20 Uhr im Naturschutzgebiet „Silberpappel“, nahe des Kiesteichweges, einen bislang unbekannten Mann, der hinter einem Gebüsch onanierte.

Als sie jedoch ihr Handy zückte, um von ihm ein Foto zu machen, verschwand er plötzlich aus ihren Augen. Die junge Frau verständigte umgehend die Polizei, die mit drei Streifenwagenbesatzungen nach dem Unbekannten fahndete – allerdings ohne Ergebnis.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: zirka 30 bis 40 Jahre alt; schlank; dunkle, kurze Haare. Er trug ein helles Langarmshirt und eine dunkle, lange Hose. Markant war die Bauchtasche, die er diagonal über den Oberkörper trug.

Und einen weiteren Fall schildert die Polizei in ihren Berichten vom Dienstag. Bereits am Dienstag, 26. Mai, trat ein bislang unbekannter Mann in exhibitionistischer Art und Weise gegenüber einer jungen Frau in einer Straßenbahn im Stadtteil Neckarstadt auf. Die 20-Jährige war gegen 12.10 Uhr an der Haltestelle „Stollberger Straße“ in die Linie 3 eingestiegen, hatte sich in den hinteren Teil an ein Fenster gesetzt und beabsichtigte, in Richtung Innenstadt zu fahren.

Bei einer der nächsten Haltestellen stieg ein älterer Mann in die Bahn ein und setzte sich direkt neben die junge Frau. Er begann sodann, zu onanieren. An der Haltestelle „Alte Feuerwache“ stieg der Mann gegen 12.20 Uhr unter weiterem Onanieren schließlich aus. Er wird wie folgt beschrieben: ältere Person; zirka 1,70 bis 1,75 Meter groß; dick; deutlich hervorstehender Bauch und weiße Haare. Neben der 20-Jährigen waren noch mehrere Fahrgäste im Abteil, die die Handlungen des Mannes bemerkt haben dürften. Diese wichtigen Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-44 44, in Verbindung zu setzen. Auch Zeugen des erst genannten Falls können unter dieser Nummer Hinweise weitergeben.

In beiden Fällen hat das Sexualdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim die weiteren Ermittlungen übernommen. pol

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 10.06.2020