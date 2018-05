Märchenstunde mit Google

Anzeige

Speyer.Das Zimmertheater, Flachsgasse 3, zeigt am Samstag, 12. Mai, im Kulturhof, ab 20 Uhr das Stück „Schneewittchen vergiften - Googlerunde Märchenstunde mit dem Texttaxi“. Texttaxi, das sind Kerstin Bachtler und Bodo Redner, bereits mehrfach zu Gast im Zimmertheater, unter anderem mit „Pfälzer Helden“.

Grimmig wären sie nicht, die Brüder Grimm, im Gegenteil: Sie würden sich googeln vor Lachen, wenn sie sehen könnten, was ein Computer aus ihren Märchen macht. Kerstin Bachtler und Bodo Redner jagen die bekanntesten Grimmschen Hausmärchen durch verschiedene Übersetzungsprogramme und wählen dabei so entlegene Sprachen wie Indonesisch, Ukrainisch oder gar Klingonisch. Bei der Rückübersetzung ins Deutsche scheitert die Technik dann aber an der komplexen Grammatik und hat auch eindeutige Wortfindungsstörungen. Das Ergebnis sind absurde Texte, die so schräg klingen, dass die alten Märchen überraschend neue Details preisgeben. Kerstin Bachtler und Bodo Redner rappen Rapunzel, rocken Rotkäppchen und lassen Schneewittchen in den Apple beißen. zg