Mäzen jetzt Ehrenmitglied

Speyer.Dr. Berthold Roland, langjähriger Direktor des Landesmuseums Mainz und der Villa Ludwigshöhe, wurde am Freitag ausgezeichnet. Monika Kabs, Speyerer Bürgermeisterin und Vorsitzende des Vereins Feuerbachhaus, ernannte den Gründer der Ike und Berthold Roland-Stiftung zum Ehrenmitglied des 1971 von engagierten Bürgern gegründeten Vereins.

Im Jahr der Vereinsgründung vor dem Abriss gerettet und 1975 eingeweiht, steht das Ensemble mit Museum, Gedenkstätte und Weinstube heute unter Denkmalschutz. Im Bestreben, das Andenken an den 1829 geborenen Maler Anselm Feuerbach zu bewahren und sein in der Allerheiligenstraße 9 gelegenes Geburtshaus zu erhalten, arbeitet der Verein eng mit der Stadt zusammen, in deren Besitz sich das Anwesen befindet.

Nach dem 2014 zum Ehrenmitglied ernannten Wolfgang Noe, der den Verein mitgründete und ihn 23 Jahre als Vorsitzender leitete, wurde die Auszeichnung erst zum zweiten Mal verliehen. Wegen der grassierenden Pandemie nahm Monika Kabs die Ehrung im weitläufigen Foyer des Historischen Museums vor. Anwesend waren neben Kabs und dem Sohn des Ausgezeichneten, Oliver Roland, lediglich Dr. Alexander Schubert, Direktor des Historischen Museums und Werner Schineller, Vorstandsvorsitzender des 1827 gegründeten Historischen Vereins der Pfalz, dessen einzig lebendes Ehrenmitglied Dr. Berthold Roland ebenfalls schon heute ist.

Die neue Würdigung kommt nicht von ungefähr. Der vom verstorbenen Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl hoch geschätzte frühere Kunstberater der Bundesregierung ist für sein großzügiges Mäzenatentum im künstlerischen und sozialen Bereich bekannt. Kaum noch zu zählen sind Schenkungen der 2007 gegründeten Stiftung an nationale und internationale Einrichtungen wie den Louvre in Paris, die Verleihung von Kunstpreisen an herausragende Kunstschaffende und erfolgversprechende Nachwuchskünstler, sowie die deutschlandweite Förderung von sozialem Engagement.

So konnte sich der Verein Feuerbachhaus 2009 über die Schenkung einer vom Speyerer Bildhauer Wolf Spitzer gefertigten Bronzebüste von Anselm Feuerbach im Wert von 7000 Euro freuen. Es war nicht die erste Schenkung und es sollte nicht die letzte sein. 2014 wurde der Verein mit einem Ölgemälde von Feuerbach im Wert von gut 60 000 Euro bedacht. Das Bildnis der „Berthe Amère“ stammt aus dem Jahre 1854. Im März 2015 schloss sich eine weitere großzügige Spende an, als eine umfangreiche Sammlung literarischer Werke über Anselm Feuerbach den Besitzer wechselte. Darunter befanden sich zwei ledergebundene Bände mit Briefen Feuerbachs an seine Eltern sowie aus dem früheren Besitz der Königlichen National-Galerie zu Berlin eine Zusammenfassung von Feuerbach-Briefen. Das Gemälde und Teile der bibliophilen Raritäten sind heute im Museum zu sehen.

Persönliche Briefe von Kohl

Neben dem Feuerbachhaus erhielten weitere Speyerer Einrichtungen herausragende Schenkungen. Zuletzt übereignete sie dem Historischen Museum der Pfalz im März dieses Jahres 29 persönliche Briefe von Helmut Kohl an seinen „Kunstpapst“ Roland. Sammlerwert circa 5000 Euro. Auch die Stadt kam schon in den Genuss einer Schenkung. Im April 2014 übergab die Roland-Stiftung ein Pastell-Gemälde des nur wenige Monate später mit 86 Jahren verstorbenen Malers Rudolf Kortokraks – Wert 2500 Euro. Wie großzügig die Stiftung Speyerer Einrichtungen neben den genannten Exponaten noch bedachte, ist auszugsweise der Grafik zu entnehmen. Insgesamt handelt es sich um 25 Einzel- und Konvolut-Geschenke mit einem Wert von etwa 150 000 Euro. Bei all den Verdiensten fiel es den Speyerer Repräsentanten Kabs, Schineller und Schubert nicht schwer, lobende Worte für den Gönner zu finden. So zitierte Kabs den römischen Dichter Titus Maccius Plautus mit den Worten: „Wo du Freunde hast, hast du Schätze.“ Nachdem Hausherr Alexander Schubert das Mäzenatentum mit einem Hinweis auf geschenkte Kohl-Büsten und -Briefe untermauerte, brachte es Werner Schineller in seinen Erinnerungen mit dem Satz auf den Punkt: „Begegnungen mit Menschen wie Berthold Roland und seiner 2010 verstorbenen Ehefrau Ike sind es, die dem Leben einen Sinn verleihen!“

In Vertretung seines erkrankten Vaters nahm Oliver Roland, der die Stiftung seit ihrer Gründung 2007 als Geschäftsführer leitet, die Ernennungsurkunde entgegen. Er bezeich-nete sie auch deshalb als Besonderheit und Ehre, weil sie in Speyer ausgesprochen wurde, wo die Familie viele Jahre gelebt hat: „Hier im Historischen Museum hat das Stiftungsjahr 2020 mit der Schenkung der Kohl-Briefe am 10. März begonnen und nun klingt es am gleichen Ort mit der Würdigung meines Vaters aus. Dafür unser aller Dank!“

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 05.12.2020