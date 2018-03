Anzeige

Speyer.Der echte James Cox war nie in China. Er hat sein Leben in London verbracht. Doch im Roman tritt er die weite Reise ins ferne Asien an, um dort eine Uhr für den Kaiser zu bauen. Man muss manchmal nicht lange suchen, um in der Wirklichkeit den Stoff für Träume und Fantasien aufzustöbern. Bei Christoph Ransmayr war es nur ein kleiner Schritt, der ihn vom Besuch eines Uhrenmuseums in Peking zum Schreiben seines aktuellen Romans gebracht hat.

Der österreichische Schriftsteller, kürzlich mit dem Kleist-Preis bedacht, berichtet bei seiner Lesung in Speyer ausführlich und lebhaft über die Wege, die ihn zu seiner Geschichte geführt haben. In jenem „Pavillon der Uhren“ habe ihn der auf einem Zeitmesser eingravierte Name des Uhrmachermeisters James Cox elektrisiert. Der erste Funke für einen Roman, der die literarische Welt im vergangenen Jahr begeistert hat, war übergesprungen.

Wer in dem Autor von „Die letzte Welt“ oder „Die Schrecken des Eises und der Finsternis“ einen scheuen Eigenbrötler vermutet hat, wird bei Ransmayrs Lesung eines Besseren belehrt. Der 63-jährige Schriftsteller ist ein wahres Erzählwunder; auch auf dem Lesepodest im Speyerer Theatersaal gibt er sich keineswegs wortkarg.