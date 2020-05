Mal auf den Text hören

Aza & Timo sind bei den Live-Lyrics zu erleben. © Zimmertheater

Speyer.In der Kampagne „Speyer.Kultur.Support.“ spielen Timo Effler & Francis „Aza“ Razafindraboay am Sonntag, 10. Mai, ab 11 Uhr ein Konzert ohne Publikum. Die Lyrics werden live aus der Stadthalle gesendet. Übertragen wird der Livestream über die Youtube-Seite des Offenen Kanals Speyer unter der Adresse http://www.okspeyer.de/.

Texte werden oft nur passiv wahrgenommen. Das wird sich beim zweiten Frühschoppenkonzert am Sonntag ändern. Timo Effler spricht Songtexte von C wie Cat Stevens bis V wie Suzanne Vega und zeigt, was hinter diesen Liedern steckt. „Aza“ Razafindraboay wird die Songs musikalisch interpretieren.

Timo Effler ist in der Speyerer Theaterszene bestens bekannt, ist künstlerischer Leiter, Regisseur und Schauspieler am Zimmertheater und Lehrer am am Kaiserdom-Gymnasium. Francis „Aza“ Razafindraboay ist Leiter der Gitarrenschule „Guitar for fun“. Er lebt nach dem Zitat von Friedrich Nietzsche: „Das Leben ohne Musik ist ein Irrtum.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 08.05.2020