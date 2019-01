Malteser helfen Demenzerkrankten

Speyer.Der Malteser Hilfsdienst unterstützt Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen mit einem vielfältigen Angebot – von persönlicher Beratung über Besuchs- und Begleitdienste mit oder ohne Hunde bis hin zu Demenzcafés, in denen Betroffene stundenweise beim gemeinsamen Spielen, Singen oder Sitztanz von ausgebildeten Ehrenamtlichen betreut werden, während Angehörige Entlastung erfahren.

Für ein neues Demenzcafé („Café Malta“) in Speyer-Süd kamen beim Neujahrsempfang in der Stadthalle 2200 Euro Spenden zusammen. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler übergab den Spendenscheck nun an die Malteser. „Der Malteser Hilfsdienst leistet im Bereich der Demenzhilfe einen äußerst wertvollen Dienst an den Menschen und an der Gesellschaft“, würdigte die OB das Hilfsangebot. zg

