Manege frei für die Nachwuchstalente

Speyer.Sie ziehen alle am gleichen Strang, machen Kindern und Jugendlichen das Jonglieren, Einradfahren, das Laufen auf einem großen Ball oder Artistik- und Akrobatik-Übungen schmackhaft. Und ist das Erlernte dazu geeignet, damit einen Auftritt vor Publikum inszenieren zu können, dann sind die Macher eines Kinder- und Jugendzirkus gerne bereit, die Bewegungskünstler einmal richtige Zirkusluft schnuppern zu lassen. Zum Abschluss des Intensiv-Wochenendes gab’s eine Aufführung im voll besetzten Bellissima-Zirkuszelt.

Erstmals ist es der Landesarbeitsgemeinschaft Zirkuspädagogik Rheinland-Pfalz nun gelungen, fünf solcher Kinder- und Jugendzirkus-schulen zu einem dreitägigen Trainingslager in Speyer zusammenzuführen. Gastgeber dieses Intensiv-Workshops war die Führungsriege von Bellissima, mit Vorsitzender Isabelle Hanemann und ihrem Stellvertreter Kevin Rigby. Der ist gleichzeitig Chef des Übungsleiterteams. Mit dabei waren Nachwuchskünstler der Jugendzirkusvereine Peperoni Rockenhausen, Jukuwe Koblenz, Lamundi Lambsheim, Flip Mainz und natürlich vom Kinder- und Jugendzirkus Bellissima.

Es konnte sich sehen lassen, was die Zehn- bis 17-Jährigen da auf der Bühne zeigten. Bälle und Keulen warfen sich drei Mädchen und ein Junge gegenseitig zu, zwei Bodenakrobatinnen heimsten ebenso verdienten Applaus ein wie drei Talente an den Ringen. Hingucker waren auch das Quartett, das sich im Wechsel in die zwei roten Vertikaltücher wickelte und wieder befreite, und die zwei biegsamen und schwindelfreien Trapezkünstlerinnen. Wirklich beachtlich, was Jugendliche in so kurzer Zeit alles erlernen können. Ein paar Teilnehmer brachten bereits Vorkenntnisse mit, andere nur die Motivation, an drei Trainingstagen etwas Vorzeigbares hinzubekommen.

Schlafplätze beim Judoverein

Bei der Übernachtung leistete der Judo-Sportverein Nachbarschaftshilfe, denn die Schlafplätze waren direkt neben dem Zelt im Judomaxx eingerichtet. Versteht sich von selbst, dass Geschäftsführerin Gerlinde Görgen sich auch die Vorstellung anschaute. Dass das Trainingswochenende durchgeführt werden konnte, ist in erster Linie dem Bundesministerium für Forschung und Bildung zu verdanken, die das Projekt finanziell fördert, erklärte Moderator Christoph Engels den Zuschauern. Der in Kröv an der Mosel geborene Profi-Clown überbrückte die Umbaupausen mit Kunststückchen, die aufzeigten, dass er seine Fähigkeiten auf internationalen Zirkusschulen erlernt hat. Bei dem Hochsitz-Einrad benötigte er zum Aufsteigen einen großgewachsenen Assistenten aus dem Publikum. Er konnte keinen besseren Helfer finden als den Vorsitzenden des Stadtsportverbandes: Jürgen Kief folgte den Anweisungen des mit Headset-Mikro ausgestatteten Artistik-Clowns, der auf seinem Hochsitz rund um die Bühne radelte und aus Luftballons Tiere zauberte.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 20.02.2020