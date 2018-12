Manfred Degen ist neuer Direktor der Kirchenmusik

Speyer.Zum Jahreswechsel vollzieht sich ein Wechsel in der Leitung der Abteilung Kirchenmusik in der Hauptabteilung Seelsorge des bischöflichen Ordinariats: Manfred Degen wird neuer Diözesankirchenmusikdirektor und damit zugleich Leiter des Bischöflichen Kirchenmusikalischen Instituts. Er folgt auf Markus Eichenlaub, der sich künftig auf seine Tätigkeit als Domorganist konzentrieren wird.

„Ich danke Markus Eichenlaub sehr herzlich für die gute und fruchtbare Zusammenarbeit seit seinem Amtsantritt im Jahr 2010“, erklärte Domkapitular Franz Vogelgesang, der Leiter der Hauptabteilung Seelsorge. Die Kirchenmusik im Bistum Speyer verdanke Eichenlaub wertvolle Impulse, unter anderem durch die Gründung des Kammerchors der Diözese im Jahr 2015. Die Erstellung des Orgelbuchs zum Gotteslob für den Speyerer Eigenteil sei ebenso mit dem Namen des scheidenden Kirchenmusikdirektors der Diözese verbunden wie die Initiative und Mitherausgabe des ökumenischen Chorhefts.

Eichenlaubs Nachfolger Manfred Degen war bisher stellvertretender Leiter der Abteilung Kirchenmusik und des Bischöflichen Kirchenmusikalischen Instituts sowie Dekanatskantor für das Dekanat Pirmasens. Er hat an der Hochschule für Musik in Saarbrücken studiert und wirkt seit 1984 als Kirchenmusiker in der Diözese Speyer. Von 1993 bis 2013 leitete er das Referat Orgelbau.

Positive Entwicklung fortsetzen

„Ich bin sicher, dass Manfred Degen die positiven Entwicklungen der diözesanen Kirchenmusik in den vergangenen Jahren in bester Weise weiterführen wird“, betont Domkapitular Franz Vogelgesang. Seine Tätigkeit als Dekanatskantor in Pirmasens und als Leiter der Rosenberger Kantorei wird Manfred Degen kommissarisch weiterführen. Die hauptamtliche Wiederbesetzung der Stelle des Dekanatskantors ist für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen. zg

