Mann verschwitzt sein Leben

Speyer.Karl-Heinz hat es geschafft: Er ist ein erfolgreicher Anwalt, glücklicher Familienvater mit zwei wunderbaren Kindern und mit einer jungen, hübschen Geliebten. Alles scheint in bester Ordnung – bis er sich eines Abends „Allein in der Sauna“ wiederfindet. Ronald Spiess (Bild) verkörpert Karl-Heinz in dem gleichnamigen Einpersonenstück am Samstag, 15. August, 20 Uhr, in der Heiliggeistkirche in der Johannesstraße als neuer Spielstätte des Zimmertheaters beim Gastspiel des Boulevard-Theaters Deidesheim zum Auftakt der Herbstsaison.

Unversehens gerät sein perfekt durchorganisiertes Leben ins Wanken – und in einer Abrechnung mit sich selbst muss er sein klar gezeichnetes altes Männerbild in Frage stellen. Die Zuschauer erwartet ein sehr komödiantischer Monolog, heißt es in der Ankündigung des Zimmertheaters. zg/Bild: Boulevard-Theater

