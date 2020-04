Markt zieht auf den Festplatz

Speyer.Die für ganz Rheinland-Pfalz getroffenen ersten Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus gelten ab diesem Montag, 20. April, auch in Speyer.

„Es muss uns allen klar sein, dass die in der Landesverordnung festgelegten Lockerungen und weiterhin geltenden Einschränkungen ein Kompromiss sind, die nicht alle von uns zufriedenstellen und nicht für jeden von uns vollumfänglich nachvollziehbar sein werden. Bei allen verständlichen Wünschen nach einer Rückkehr zu einer gewissen Normalität müssen weiterhin der Gesundheitsschutz der Bevölkerung und der Schutz unseres Gesundheitssystems vor Überlastung oberste Priorität haben“, führt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler in einer Pressemitteilung aus und ergänzt: „Genaues Abwägen und schrittweise Lockerungen sind daher das Gebot der Stunde. Auch wenn ich an der ein oder anderen Stelle persönlich anders entschieden hätte, stehe ich voll und ganz hinter den Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern und der Landesverordnung.“ Ab Montag können alle Verkaufsstellen des Einzelhandels mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmeter wieder öffnen. Auch Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche können geöffnet werden, wenn sie ihre Verkaufsfläche durch geeignete Absperrmaßnahmen auf maximal 800 Quadratmeter verkleinern und ebenfalls die dargelegten Auflagen einhalten. Das entsprechende Formblatt kann unter www.speyer.de/formblatt _handel heruntergeladen werden. Bibliotheken, Büchereien, Buchhandlungen und Archive dürfen unabhängig von ihrer Größe öffnen. Gleiches gilt für den Fahrradhandel, den Autohandel und den Lkw-Handel. Abstandsregelungen, Hygieneauflagen und vor allem die Begrenzung von einem Kunden pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche gelten für alle. Ebenfalls erlaubt ist der Straßenverkauf von Eis. Ein entsprechendes Formblatt ist den Eisdielen und Eiscafés per E-Mail zugegangen und kann unter www.speyer.de/formblatt_eisverkauf heruntergeladen werden. Ausbildung in überbetrieblichen Ausbildungsstätten ist wieder möglich. Sportliche Betätigung alleine, zu zweit oder mit Personen des eigenen Hausstands im Freien ist auch unter Benutzung von Sportanlagen zulässig. Dies betrifft Sportarten wie Rudern, Segeln, Tennis, Luftsport, Leichtathletik, Golf oder Reiten. Auch für das Training gibt es Erleichterungen (siehe Infobox).

„Großer Eingriff in Gewohnheiten“

Aufgrund des beschränkten Platzangebots auf dem Königsplatz wird der Wochenmarkt an Samstagen ab 25. April und zunächst bis zum 30. Mai auf den hinteren Teil des Festplatzes verlegt. Nur so kann gewährleistet werden, dass sich die Kunden jeweils in 1,5 Meter Abstand zueinander bewegen und dieser Mindestabstand auch bei der Bildung von Warteschlangen eingehalten werden kann.

„Uns ist bewusst, dass diese Verlegung ein großer Eingriff in geliebte Gewohnheiten der Speyerer Bevölkerung und der Beschicker ist. Unter dem Aspekt des Infektionsschutzes ist diese Maßnahme allerdings notwendig“, so die Stadtchefin weiter, die noch einmal eindringlich appelliert: „Halten Sie sich an die geltende Kontaktsperre, die Hygiene- und Abstandsrichtlinien und schützen Sie damit sich und andere. Tragen Sie, wenn möglich, einen Mund-Nasen-Schutz.“ zg/kaba

