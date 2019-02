Marylin Monroe im Wandel der Zeit

Speyer.Der Geschichtswissenschaftler Tobias Hirschmüller referiert zur aktuellen Sonderausstellung „Marilyn Monroe. Die Unbekannte“ am Donnerstag, 14. März, um 19 Uhr im Historischen Museum der Pfalz. Unter dem Titel „Von der ‚Bombshell‘ zur ‚UN-Botschafterin‘? Kontinuität und Wandel in der medialen Kommunikation von Marilyn Monroe“ verfolgt er die Darstellung der Leinwandikone von der Nachkriegszeit bis heute. Quellengrundlage sind Zeitungsartikel von den frühen 1950er Jahren bis zur Gegenwart. Der Eintritt ist frei. Hirschmüller ist Lehrbeauftragter für Neuere und Neueste Geschichte an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Während seiner Forschungen zum Wandel der Erinnerungskultur in der deutschen Nachkriegsgeschichte beschäftigte er sich mit dem Mythos um Marilyn Monroe.

Die Ausstellung ist noch bis Sonntag, 16. Juni, zu sehen. Am Rosenmontag und in den Osterferien hat das Museum auch montags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Info: Mehr zur Ausstellung unter www.marilyn-ausstellung.de

