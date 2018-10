Maßstab für die Demokratie

Speyer.Über islamische Organisationen und Integration referiert die in der Türkei geborene Sozialwissenschaftlerin und Publizistin Dr. Necla Kelek am morgigen Mittwoch auf Einladung des Frauen- und Mädchennotrufs Speyer. „An den Rechten der Frauen misst sich die Demokratie“ ist Titel des Vortrags, den Kelek um 19 Uhr im historischen Ratssaal des Rathauses hält.

Sie ist eine der prominentesten islamischen Stimmen in Deutschland, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Sie habe sich als Menschenrechtlerin und Kritikerin des autoritären Frauenbilds im traditionellen Islam einen Namen gemacht. Was muss getan werden, damit die Integration von Menschen mit archaischen Wertvorstellungen in die freiheitliche Grundordnung unserer Demokratie gelingen kann? Wie können die islamischen Werte in Einklang mit den demokratischen Errungenschaften der westlichen Gesellschaft gebracht werden? Diesen Frage geht sie im Referat nach.

Necla Kelek wurde in Istanbul geboren und lebt in Berlin. Sie hat Volkswirtschaftslehre und Soziologie studiert und wurde zum Dr. phil. promoviert. Ihre Bücher „Die fremde Braut“, „Die verlorenen Söhne“, „Bittersüße Heimat“ und „Himmelsreise“ haben die Debatte um Integration und den Islam in Deutschland nachhaltig geprägt. Sie wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Geschwister-Scholl-Preis 2005 und dem Freiheitspreis 2011. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 16.10.2018