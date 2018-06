Maximilianstraße wird zur Leinwand

Anzeige

Künstler live beobachten

Ebenfalls anreisen wird die italienische Straßenmalerin und Musikerin Francesca Arsi. Nach ihrer Ausbildung zur Wandmalerin und Restauratorin von Fresken und Stuckarbeiten studierte sie Malerei. Ihre Kunst zeigte sie bereits in vielen Ausstellungen. Zu ihren großen Erfolgen zählt die Teilnahme an der „Athens Art 2010“. Mit der Straßenmalerei hat sie 2014 begonnen. Das italienische Trio komplettiert Sonja Samardzieva, die an der Akademie für Fine Arts in Florence studierte und mit dem Master abschloss.

Die Madonnaris sind bei internationalen Streetart Festivals auch dem Mexikaner Abraham Burciaga begegnet und haben ihn für das Speyerer Gastspiel gewinnen können. Abraham Burciaga ist von Haus aus Ingenieur und entdeckte vor drei Jahren seine Leidenschaft für die Straßenmalerei. Seitdem nimmt er regelmäßig an internationalen Streetart Festivals teil. 2017 wurde er beim Festival Bella Via in Monterry Mexiko mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 30.06.2018