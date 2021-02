Medienarbeit neu aufstellen

Speyer.Der bisherige Jugendbildungsreferent und Studienleiter der Evangelischen Akademie, Felix Kirschbacher (36), wird Nachfolger von Wolfgang Schumacher und Andreas Rummel. Ab dem 1. März leitet er das Öffentlichkeitsreferat und die Pressestelle der pfälzischen Landeskirche in Speyer. Kirschbacher sieht sich als „Mischwesen“: Einerseits eng mit Kirche und Theologie verbunden, andererseits als Medienwissenschaftler mit Außenperspektive. Die Öffentlichkeitsarbeit sei eine Schnittstelle. Daher sehe er sich für das neue Amt gut gerüstet.

„In der Evangelischen Kirche der Pfalz müssen neue Wege und Entwicklungsmöglichkeiten in der Kommunikations- und Medienarbeit gesucht werden“, sagt Felix Kirschbacher. Die Vielfalt der Kirche solle erfahrbar gemacht werden, indem sich möglichst viele daran beteiligen, die frohe Botschaft auf allen Kanälen zu senden. „Handelt bitte, bevor unsere Botschaft unsichtbar wird“, zitiert der Pressereferent die Theologin und Publizistin Johanna Haberer. Der Wandel des Kommunikationsbereichs fordere die Kirche heraus. Die internen und externen Kommunikationsnetzwerke müssten um Social Media, Kampagnen, Blogs, Streams, Newsletter und Podcasts erweitert werden.

Als Jugendbildungsreferent ist Kirschbacher seit 2017 für das Bildungsprogramm Junge Akademie verantwortlich. Für und mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen erarbeitet er Themen an den Berührungspunkten von Wirtschaft, Gesellschaft, Ethik und Theologie. Besonders im Fokus stehen Fragen zu Nachhaltigkeit, sozialer Verantwortung und Wirtschaftsethik.

Kirschbacher ist als wissenschaftlicher Studienleiter für den Bereich Medien und Digitalisierung zuständig. In diesem Zusammenhang beschäftigt er sich vor allem mit Fragen zur digitalen Transformation in Kirche und Gesellschaft, nachzulesen in seinem Blog „Digitales Rauschen“. Nach dem Studium der Filmwissenschaft, Evangelischen Theologie und Romanistik an der Gutenberg-Universität Mainz war Kirschbacher von 2012 bis 2016 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft der Universität Mannheim. lk/Bild: Rühl

