Mehr Einsätze – weniger Brände

Speyer.799 Einsätze und damit 169 mehr als im Jahr davor bedeuten zwar einen neuen Höchststand für die Feuerwehr. Aber dass die Wehrleute im Schnitt täglich mindestens zweimal ausrücken mussten, heißt nicht, dass das vergangene Jahr besonders „brenzlig“ gewesen ist. Wehrleiter Michael Hopp relativiert beim Pressegespräch mit Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler die Zahlen. So wurde die Wehr 2018 zwar zu insgesamt 107 Bränden (2017 waren es 112) alarmiert, doch handelte es sich bei einem Drittel um geringfügige Brände, die beim Eintreffen der Wehr meist schon gelöscht waren. Allerdings galt es auch acht Mittel- und vier Großbrände zu bekämpfen.

So brannte am 24. Juni ein Reihenhaus in der Straße „Am Sandhügel“ völlig aus. Am 28. August leisteten die Speyerer Nachbarschaftshilfe und halfen im nordbadischen Oberhausen-Rheinhausen beim Löschen eines Dachstuhlbrandes. Hopp meint zur rheinüberschreitenden Unterstützung: „Für uns sind Ländergrenzen nur Linien auf der Landkarte“. Der dritte Großeinsatz war am 3. Oktober erforderlich, als die Lagerhalle eines Autohandels im Industriehof brannte. Schließlich stand am 10. November das Dach einer leerstehenden Lagerhalle in der Auestraße teilweise in Flammen.

Die Zunahme der Einsätze ist überwiegend auf die vermehrt geleisteten technischen Hilfeleistungen (Anstieg von 292 auf 408), die 51,1 Prozent aller Einsätze ausmachten. Das Spektrum reichte von der Schiffshavarie bis zu einer vermeintlich nicht flugfähigen Taube auf einem Autodach. 40 Personen wurden aus hilflosen Lagen durch Öffnen von Türen, 20 Menschen aus Aufzügen befreit. Bei sieben Hilfseinsätzen handelte es sich um medizinische Notfälle. Leider wurden Wehrleute im vergangenen Jahr bei ihren Hilfeleistungen auch mit insgesamt zwölf Toten konfrontiert. Acht Personen lagen bei Türöffnungen tot in ihrer Wohnung, zwei Menschen kamen bei Verkehrsunfällen um.

Mehr Tiere gerettet

Mit 94 Fällen ist die Zahl von Einätzen zur Rettung oder Bergung von Tieren stark angestiegen. Betroffen sind meist Hunde (339), Katzen (19) oder Vögel aller Art (26), aber auch Rehe, Igel oder ein Schaf. Der Anstieg der technischen Hilfeleistungen ist laut Hopp zum Teil darauf zurückzuführen, dass seit dem 18. Mai alle 112-Notrufe über die Leitstelle in Ludwigshafen einlaufen.

208 mal rückten die Wehrleute auf einen Fehlalarm hin aus. Dass es so viele Fehlalarme noch nie gegeben hatte, geht überwiegend auf automatische Brandmeldeanlagen zurück. 117 Objekte sind in Speyer mit solchen zumeist hochempfindlichen Anlagen ausgestattet, auf die rund 40 Prozent zurückgingen. Bei den gesetzlich vorgeschriebenen Rauchwarnmeldern gab es 21 Fehlmeldungen, in sechs Fällen aber wurden dank ihnen größere Schäden vermieden.

Im vergangenen Jahr stehen 76 Sicherheitswachen zu Buche. Die gesamten Zunahmen werfen die Frage nach der personellen Ausstattung auf. Auch wenn es zurzeit 32 hauptamtliche Feuerwehrleute als Angestellte und Beamte gibt, so hat Speyer immer noch eine Freiwillige Feuerwehr mit Unterstützung der Ehrenamtlichkeit. Den Berufsfeuerwehrlern und vor allem den 110 Ehrenamtlichen dankt Seiler für die treuen Dienste.

Wann der Wehr der in der Werkstraße geplante Neubau einer Wache zur Verfügung stehen wird, steht noch in den Sternen. Ins Auge gefasst ist auch ein Gerätehaus im Stadtteil Nord. Da für beides noch keine Baureife möglich ist, bieten nun Container im Hof der Feuerwache in der Industriestraße etwas Abhilfe für die gestiegene Raumnot. ws

