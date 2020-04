Mehr Hilfen für die Armen

Speyer.Der pfälzische Diakoniepfarrer Albrecht Bähr hat mehr Hilfen für arme Menschen in der Corona-Krise gefordert. Viele finanzschwache Menschen könnten die aktuelle Situation finanziell nicht überbrücken, sagte Bähr dem Evangelischen Pressedienst (epd). Auch könnten sie kaum ihre während der Pandemie angehäuften Schulden begleichen. Die Krise dürfe nicht dazu führen, dass eine Zwei-Klassen-Gesellschaft zementiert werde, sagte der Sprecher der Arbeitgemeinschaft der Diakonischen Werke.

Die Pfälzer Kirche und ihre Diakonie hätten zwar einen Notfonds von 40 000 Euro für Bedürftige aufgelegt, müssten aber schon „jetzt überlegen, was nach der Krise passiert“, sagte Bähr. Er geht von Kirchensteuereinbrüchen in den kommenden Jahren von zehn bis 20 Prozent aus. Deren Auswirkungen schlügen etwa fünf Jahre zeitversetzt auf die Betreuungs- und Beratungsangebote der Diakonie durch.

In Kirche und Diakonie werde man „den Gürtel enger schnallen müssen“, sagt der Theologe. Schon jetzt müsse eine Debatte darüber geführt werden, in welchen kirchlichen Arbeitsbereichen am ehesten gespart werden könne. Die Krux in der Kirche sei aber, dass solche unangenehmen Entscheidungen „auf die lange Bank geschoben“ würden.

Profit nicht über die Würde stellen

Die diakonische Arbeit stehe finanziell stark unter Druck, mittelfristig sei die Existenz mancher Träger bedroht. Der Staat müsse deshalb einen Schutzschirm für die soziale Arbeit spannen, appellierte Bähr. Eine Verstaatlichung des Gesundheitssystems und eine Kapitalisierung der Pflege, die den Profit über die Würde des Menschen stellten, müssten verhindert werden.

Die Corona-Krise zeige, dass dringend mehr Geld in die Pflege investiert werden müsse. Mehr Kräfte seien vor allem in der Altenpflege nötig. Deren bessere Bezahlung werde für die Bürger aber steigende Krankenkassenbeiträge zur Folge haben.

Als ein „gutes Signal“ bezeichnete Bähr die geplanten Bonuszahlungen für die Altenpflege in der Corona-Krise. „Aber wir brauchen dauerhaft eine bessere Bezahlung der Pflegedienste“, sagt er. Zudem gebe es andere Personengruppen, die ähnlichen Belastungen ausgesetzt seien, etwa Reinigungskräfte oder Beschäftigte in der Behindertenhilfe. Diese würden bei den Plänen für eine Prämie nicht berücksichtigt.

Wichtig sei auch, dass Deutschland seine eigenen Kapazitäten bei Impfstoffen und anderen Bedarfsmitteln für den Gesundheitsbereich ausbaue und sich nicht zu sehr abhängig von globalen Marktkräften mache, merkte Bähr an. Ein gesamteuropäischer Pandemie-Plan hätte demnach die starken Versorgungsengpässe bei der Schutzkleidung in der Krise verhindern können. epd

