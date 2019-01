Mehr Mitentscheiderinnen in der Politik

Speyer.Die Gleichstellungsstelle der Stadt lädt gemeinsam mit den Stadträtinnen zum frauenpolitischen Speed-Dating am Freitag, 8. Februar, von 17.30 bis 19.30 Uhr in den Augustinersaal der Sparkasse Vorderpfalz ein. Interessierte Frauen können bei dieser Gelegenheit ihre Fragen direkt an die Stadträtinnen richten, sich über die kommunalpolitische Arbeit informieren, wichtige frauenpolitische Anliegen ansprechen und sich vernetzen.

Bei der Kommunalwahl am 26. Mai sind alle wahlberechtigten Frauen und Männer aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Eine lebendige Demokratie erfordert aber auch Menschen, die bereit sind, sich aktiv in den politischen Gremien der Stadt zu organisieren. In Speyer sind derzeit 13 der 44 Stadtratsmitglieder weiblich. In den einzelnen Ausschüssen sind zum Teil keine oder nur wenige Frauen vertreten. Eine gleichberechtigte Teilhabe ist hier noch immer ein aktuelles Thema.

Leben vor Ort gestalten

Nur wenn Frauen auf politischer Ebene mitentscheiden, können die Anliegen, Interessen und Sichtweisen von Frauen auch Einzug in die Politik halten und das Leben vor Ort mitgestalten, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Ziel des frauenpolitischen Speed-Datings ist es daher, Frauen dazu zu motivieren, sich kommunalpolitisch zu engagieren.

Zu diesem Zweck werden die Stadträtinnen Elke Sommermeyer, Gabriele Tabor, Rosemarie Keller-Mehlem, Irmgard Münch-Weinmann, Dr. Sarah Mang-Schäfer, Martina Queisser und Sandra Selg von ihren Erfahrungen berichten.

Mehr Informationen zur Kommunalwahl erhalten Frauen auch in der Broschüre „Kommunalwahlen in Speyer und 100 Jahre Frauenwahlrecht“ auf www.speyer.de. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 25.01.2019