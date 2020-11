Mehr Platz für Räder

Speyer.Auf Antrag der Kooperation aus CDU, Grünen und Speyerer Wählergruppe (SWG) hat der Stadtrat die Erstellung einer Stellplatzsatzung beschlossen, die ebenso Regelungen für alternative Transportmittel wie Fahrräder und Lastenräder sowie Autos vorsieht. Die Grünen fordern dazu in einer Pressemitteilung zeitnah mehr Platz für alternative Bewegungsmittel zum Auto.

Eine Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Finanzen zur Landesbauordnung gebe aktuell zwar Richtzahlen für die Ermittlung des Stellplatzbedarfs für Kraftfahrzeuge vor, entsprechende Angaben zur Ermittlung von Fahrradabstellplätzen fehlten dagegen. Den bisherigen Vorrang für das Auto sei daran zu bemerken, dass Autos direkt vor der Tür geparkt werden könnten, während das Fahrrad erst durch Engstellen (Türen, Flure, Treppen) manövriert oder aus dem Keller gehievt werden muss.

Bei Neu- und Ausbau

Besetzten Fahrräder auf der Straße einen der knappen Autoparkplätze, sorge das schnell für Unmut in der Nachbarschaft. An vielen Orten der Innenstadt würden die Räder auf Bürgersteigen abgestellt und behinderten den Fußverkehr. „So kann es nicht weitergehen: Für alternative Bewegungsmittel, Lastenräder, Fahrräder und so weiter muss zeitnah mehr Platz mitgedacht und eingeräumt werden“, fordern die Grünen.

Bei der Errichtung von Neubauten und dem Ausbau von Bestandshäusern müssten unbedingt Fahrradabstellplätze vorgesehen werden. Wer selbst nicht umbaut und sich trotzdem Fahrradabstellplätze wünscht, könne sich an die Stadt wenden, um das eigene Rad sicher und regelkonform abzustellen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 23.11.2020