Mehr Wünsche treffen auf geringeres Zeitbudget

Speyer.Auf den schnellen Service ihrer Bürgerbüros können die Speyerer seit 21 Jahren zählen. Doch in Corona-Zeiten ticken auch in den Dienstleistungszentren in der Innenstadt und der Industriestraße die Uhren etwas anders. Und das nicht nur wegen der Pandemie-Vorsorge, wie eine Anfrage bei der städtischen Pressestelle ergibt.

Das Bürgerbüro in der Industriestraße bietet seit Beginn der coronabedingten Einschränkungen nur Serviceleistungen im Bereich der Kfz-Angelegenheiten an. Anliegen im Melde- und Passwesens werden derzeit im Bürgerbüro Maximilianstraße bearbeitet. Im Durchschnitt liege die Wartezeit auf einen Termin im Bürgerbüro Maximilianstraße aktuell bei rund 14 Tagen, im Bürgerbüro Industriestraße bei sechs bis sieben Tagen, teilt Pressesprecherin Lisa Eschenbach mit.

Anfangs mit halber Belegschaft

Mehrere Faktoren kämen als Ursachen für die ungewöhnliche Dauer zusammen. Die Bürgerbüros seien nie ganz geschlossen gewesen, sondern hätten nach Terminvereinbarung immer gearbeitet. Vom 10. März bis zum 30. April wurde, wie berichtet, der Dienstbetrieb der Stadtverwaltung zurückgefahren und die Mitarbeiter wurden in zwei redundante, voneinander unabhängige Gruppen aufgeteilt, um zu gewährleisten, dass nicht ganze Abteilungen ausfallen, sollte es zu einem Corona-Fall innerhalb der Verwaltung kommen. Eschenbach: „In dieser Zeit konnte demnach auch in den Bürgerbüros nur mit der halben Belegschaft dringende Angelegenheiten bearbeitet werden.“

Seit dem 4. Mai haben die Bürgerbüros wieder für alle Anliegen geöffnet (Dringlichkeit nicht vorausgesetzt). Um die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln zu gewährleisten, werden Termine im 20-Minuten-Takt vergeben, was bedeute, dass mit insgesamt 319 möglichen Terminen pro Woche unterm Strich weniger Bürgeranliegen bearbeitet werden konnten, als im Normalbetrieb, wenn die Kunden quasi im fliegenden Wechsel ihr Anliegen vorbringen.

Darüber hinaus seien die Bürgerbüros von Mittwoch, 27. Mai, bis Dienstag, 2. Juni, wegen einer landesweiten Softwareumstellung und einer damit einhergehenden Hardware-Neuausstattung geschlossen gewesen. „Erst seit diesem Zeitpunkt besteht auch die bedauerlicherweise lange Vorlaufzeit für Termine“, ergänzt die Pressesprecherin.

Nachholbedarf und Vorsorge

Hinzu komme nun einerseits, dass die Bürger so langsam alles erledigen wollten, was im März und April, also in der Hochphase der Corona-Einschränkungen, aufgeschoben wurde, was zu erhöhtem Anfragevolumen führt. Andererseits stellen die Mitarbeiter des Bürgerbüros in den vergangenen Tagen und Wochen fest, dass Bürger ihre Papiere schon verlängern wollten, obwohl sie zum Teil noch einige Monate gültig seien. Auf Nachfrage hätten die Kunden berichtet, dass sie lieber „auf Nummer sicher gehen“ und rechtzeitig verlängern wollen, für den Fall, dass es erneut zu Einschränkungen kommt.

Die Kfz-Zulassungsstelle verzeichne zum Quartalsende, wie es nun bevorsteht, auch seitens der Händler eine erfahrungsgemäß erhöhte Nachfrage. Außerdem werden im Frühjahr besonders viele Saisonkennzeichen (Motorräder, Wohnwägen) zugelassen, was nun auch alles nachgeholt werde. Eschenbach unterstreicht: „Die Kollegen sind aber jederzeit bestrebt, für dringliche Anliegen auch kurzfristigere Termine zu ermöglichen.“

