Mehr Zeit für die Bewerbung

Speyer.Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler begrüßt die Verlängerung der Bewerbungsfrist zur Ausrichtung des Landesgartenschau 2026. Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Frist um ein Jahr verlängert und das neue Bewerbungsende auf den 15. Oktober 2021 festgelegt.

„Die mit der Corona-Pandemie einhergehenden Einschränkungen und Aufgaben haben in den Städten und Kommunen alle Kräfte gebunden, so dass es über Wochen hinweg kaum möglich war, effektiv an der Bewerbung zu arbeiten. Die Verschiebung gibt uns nun die Möglichkeit, in Ruhe zu planen und die Bürger in den Prozess einzubinden“, betont Seiler. „Die Landesgartenschau soll ein Projekt für alle sein, was eine angemessene Bürgerbeteiligung essentiell macht“, so die Stadtchefin.

Gemäß der bisherigen Planungen soll die Schau – sofern die Stadt Speyer den Zuschlag zur Ausrichtung erhält – auf 16 Hektar Kern- und 15 Hektar Optionsfläche in Speyer-Nord im Bereich der ehemaligen Kurpfalzkaserne stattfinden. zg

