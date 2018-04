Anzeige

Speyer.Nach der erfolgreichen Eröffnung für den Orgelzyklus im Dom geht es am Dienstag, 1. Mai, mit dem zweiten Konzert weiter: Peter van de Velde, Organist an der Kathedrale in Antwerpen, hat sein Programm unter das Motto „Belgische Meisterwerke“ gestellt. Beginn des Orgelabends ist um 19.30 Uhr. Zu hören sind Werke von Peeter Cornet („Salve Regina“), Edgar Tinel (Präludium des Oratoriums “Franciskus”), Guy Weitz (Symphony No. 1), César Franck (Prière) und Joseph Jongen (Sonata Eroica).

Bereits um 18.45 Uhr startet das von Domorganist Markus Eichenlaub moderierte „Praeludium“ – ein 30-minütiges offenes Gespräch, in dem die Konzertbesucher Unterhaltsames und Informatives von und über die einzelnen Interpreten erfahren können. Treffpunkt ist das Chorpodest auf dem Königschor.

Organist in Antwerpen

Van de Velde wuchs im belgischen Doel auf. Mit Unterstützung des örtlichen Pfarrers lernte er das Orgelspielen. Seit 2002 spielt er die Orgel der Liebfrauenkathedrale in Antwerpen. Sie ist die Domkirche des Bistums Antwerpen. Die Hauptorgel der Kathedrale wurde 1891 von Orgelbauer Pierre Schyven gebaut - finanziert wurde sie durch die Spende eines Gemeindemitgliedes. Das Instrument hat 90 Register auf vier Manualen und Pedal und ist weitgehend in seinem Originalzustand erhalten.