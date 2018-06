Anzeige

Speyer.Vor 70 Jahren, am 10. Dezember 1948, verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Deshalb wird dieses Jahr an unterschiedlichen Orten in Deutschland eine XXL-Skulptur der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in Form eines riesigen Buches aufgestellt.

Anlässlich der Jubiläumsveranstaltung „50 Jahre Ortsgruppe Speyer von Amnesty International steht die Skulptur bis zum kommenden Dienstag in der Maximilianstraße, auf der Höhe des Historischen Rathauses. Bei der Jubiläumsveranstaltung im Historischen Ratssaal erzählte der chilenische Sänger Sergio Vesely gestern Abend aus seinem Leben. Die Ortsgruppe berichtete über Raif Badawi, für den sie sich seit Jahren einsetzt. Die Künstler Klaus Fresenius und Martin Eckrich stellen Werke aus, die sich mit Menschenrechten, Freiheit und Sehnsucht auseinandersetzen. zg