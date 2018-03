Anzeige

Die heiligen drei Tage „Triduum Paschale“ beginnen mit dem Abendmahlsamt um 19.30 Uhr am Gründonnerstag, 29. März. Am Karfreitag findet um 10 Uhr die Kinderkreuzwegandacht statt. Um 15 Uhr beginnt die Karfreitagsliturgie mit Bischof Wiesemann und Weihbischof Otto Georgens.

An diesem Tag besteht in den Beichtstühlen im nördlichen Seitenschiff zwischen 11 und 13 Uhr und ab 17 Uhr die Möglichkeit zu beichten. Zur stillen Besichtigung ist die Kathedrale am Karfreitag zwischen 12 und 14 Uhr geöffnet.

Vom Dunkel ins Licht

Die Feier der Auferstehung beginnt am Samstag, 31. März, mit der Osternacht, in der der Dom anfangs in völliger Dunkelheit liegt. In der Vorhalle wird um 21 Uhr das Osterfeuer entzündet, bevor mit der Osterkerze und dem Ruf „Lumen Christi – Deo gratias“ („Christus, das Licht – Dank sei Gott“) das Licht in die Kathedrale zurückkehrt. Bischof Wiesemann wird die Osternacht zelebrieren.

Am Ostersonntag feiert er um 10 Uhr ein Pontifikalamt und um 16.30 Uhr eine Pontifikalvesper mit den Gläubigen, am Ostermontag um 10 Uhr hält Weihbischof Otto Georgens das Pontifikalamt im Dom. is

