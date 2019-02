Messe rund um das Ehrenamt

Speyer.Mit einer weiteren Informationsveranstaltung „Ehrenamt in Speyer“ am Dienstag, 19. März, von 17.30 bis 20 Uhr in der Stadthalle möchte die Speyerer Freiwilligenagentur Organisationen, Vereinen und ehrenamtlichen Initiativen die Möglichkeit geben, ihre Angebote zu präsentieren und für ehrenamtliches Engagement zu werben. Informativ und abwechslungsreich können sich die Besucher aus erster Hand über die vielfältigen Angebote und Möglichkeiten in der Stadt kundig machen, heißt es in der Einladung der Organisatoren.

Der Anmeldezeitraum für Vereine, Organisationen und Initiativen, die teilnehmen wollen, ist zwar bereits verstrichen. Allgemeine Infos zur Veranstaltung für Besucher und zukünftige Teilnehmer gibt es aber weiterhin bei der Speyerer Freiwilligenagentur: per Telefon 06232/14 26 93 oder per E-Mail an ehrenamt@stadt-speyer.de. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 18.02.2019