Militärische Gewalt im alltäglichen Blickfeld

So setzt sich Christine Lohr (Zeichnungen, Übermalungen und Fotos) in einer mehrteiligen Arbeit mit den US-amerikanischen „Warrior Games“ auseinander. Die Sportveranstaltung für verletztes Streitkräftepersonal und Veteranen wird seit 2010 jährlich in den USA durchgeführt. Mit Tusche, Graphit und Kreide in einem starken Schwarz-Weiß-Kontrast dargestellt sowie durch Übermalungen mit Pastellkreide teilweise verschwommen wahrnehmbar, kämpfen Athleten um Siege und Medaillen. Die Spiele basieren nach Einschätzung der Künstlerin auf früheren Vorwürfen an die US-Armee, sie habe ihre Verletzten lange Zeit im Stich gelassen.

Foto von Explosionswolke

Mit dem 350 x 180 x 55 Zentimeter messenden Kunstwerk „Stealth Dove“ macht Sven Kalden auf sich aufmerksam. Dabei handelt es sich um eine in UN-Blau gehaltene Mischung aus Friedenstaube und Drohne. Kalden wirft die Frage auf, ob die UN zur Konfliktüberwachung eigene Drohnen entwickeln muss, was die Friedensorganisation damit macht und welche Rolle ihr grundsätzlich zusteht. Ein weiteres Werk mit dem Titel „Nation Building“ basiert auf einem Zeitungsfoto vom dritten Golf-Krieg, das eine Explosionswolke zeigt. Kalden hat das Bild in eine architektonische Modelllandschaft aus beschichteter Spanplatte uminterpretiert. An zwei Monitoren und dem Zeitungsfoto wird erklärt, wovon die Struktur sich ableitet.

Mit Konversionsflächen auf dem früheren Truppenübungsplatz Döberitz im Havelland haben sich Marion Kreißler und Martin Conrath beschäftigt. Bis 1994 war der Übungsplatz in der Döberitzer Heide Trainingsgebiet unter anderem für kaiserliche Truppen, Reichswehr, Wehrmacht und sowjetische Streitkräfte. Heute werden Teile davon der Natur überlassen und mit Tieren bevölkert. Fotos und Informationen haben sich Kreißler und Conrath teilweise übers Internet von früheren russischen Armeeangehörigen beschafft.

In einem weiteren Themenblock setzen sie sich mit der Vergangenheit und Zukunft des Olympischen Dorfes 1936 in Berlin auseinander. Im Zweiten Weltkrieg auch als Armeelazarett und später von Sowjetsportlern zur Vorbereitung auf Olympische Spiele genutzt, befindet sich das denkmalgeschützte frühere Haus der Nationen heute im Besitz einer Bank, die es als Wohnobjekt vermarktet. Mit Fotos, Videoprojektionen und Installationen werden in einer Art Zeitreise Entwicklungen und Veränderungen auf der Konversionsfläche Döberitz und beim Projekt Olympisches Dorf aufgezeigt.

