Miriam lacht wieder

„Freunde kann niemand trennen, Freunde sind nie allein, weil sie eines im Leben kennen, füreinander da zu sein.“ Dieses Lieblingslied von Miriam Ritter wurde in der Corona-Zeit für die gesamte Familie des Speyerer Judosportvereins wunderbar mit Leben gefüllt.

Miriam lebt in einer Gruppe der Lebenshilfe Speyer und ist seit 2012 begeisterte Judoka und der größte Fan der JSV-Bundesliga-Teams. Sie kommt zweimal wöchentlich ins Judotraining. Kein Bundesligakampftag findet statt, ohne dass Miriam auf der Tribüne dabei ist. Sogar Fahrten nach München und Mönchengladbach sind ihr nicht zu weit und sie überrascht die Teams immer wieder durch ihre treue Fan-Unterstützung. Im Jahr 2013 war Miriam für Special Olympic Rheinland-Pfalz Botschafterin für die Landesspiele und durfte das olympische Feuer auf der Bühne anzünden.

Für alle Sportler war der Corona-Lockdown ein Schock, aber für Miriam ganz besonders. Da sie als Risikopatientin in einer Einrichtung lebt, durfte sie das Haus bald nicht mehr verlassen und auch keinen Besuch von außen bekommen. Selbst der Kontakt zu den Eltern ging nur noch übers Telefon. Miriam litt sehr unter dem fehlenden Austausch mit ihrer Judoka-Familie.

So schrieb sie an Ostern in die JSV-Geschäftsstelle: „Liebe Gerlinde. Mir geht es gut und ich wünsche euch ein frohes Osterfest mit Gottes Segen. Ich würde sehr gerne mit meinen Eltern Ostern feiern, aber ich bin in Quarantäne und ich vermisse meine Eltern, Dich, den Judomaxx und meine Freunde sehr arg. Ich bete zu Gott, ihm kann ich alles sagen, was auf meinem Herzen liegt. Genauso kann ich mit euch reden, darum fühle ich mich im Judoverein frei und beschützt und mir macht das Judo sehr viel Spaß - genau wie bei der Judo-Bundesliga zugucken und anfeuern. Gemeinsam sind wir stark und ich hoffe, dass wir uns gesund wiedersehen können. Euer JSV-Fan Miriam.“

Wunderbare Reaktionen

Dieser Brief berührte in der JSV-Familie viele und löste eine Flut von Briefen und von Bildern von Judokindern aus. Eine Mutter bastelte kreative und persönliche Osterkarten für alle unsere JSV-Freunde in der Lebenshilfe, Osternester wurden abgegeben. Alle zeigten Miriam, dass sie nicht vergessen ist. Eine Videobotschaft von den Interreg-Partnern aus Luxemburg motivierte Miriam dann zu einem neuen Hobby: Sie drehte selbst eine Videobotschaft, die über unser Interreg-Projekt publiziert wurde.

Darauf erhielt Miriam in den ersten drei Monaten täglich Videonachrichten von ihrer Trainingsgruppe, den Trainern, Bundesligaathleten und Eltern. Aus Speyer, Köln, Sindelfingen, Mosbach, Luxemburg und München kamen Motivationsgrüße, Trainingstipps, persönliche Fitnessanleitungen und Fitnessgeräte. Leon und Ilian (8 und 11 Jahre), französische Judoka, schickten per Video eine Einladung zum Training nach Metz und freuten sich, Miriam als Mitglied der großen internationalen Judofamilie durch das Video kennengelernt zu haben. Miriam war nun dauernd beschäftigt - mit Fitnessübungen und dem Dreh von kreativen Dankvideos.

Als das Judotraining dann wenigstens online wieder startete, war Miriam regelmäßig dabei, kein Termin wurde von ihr verpasst. Sie freute sich über die Möglichkeit, mit den Trainern und Judofreunden per Internet zu erzählen und gemeinsam zu trainieren. Nachdem das Training in der Halle wieder starten durfte, kamen allerdings wieder die Tränen. Auch wenn alle anderen inzwischen wieder fast normal im Judomaxx trainieren dürfen, Miriam kann immer noch nicht ins Training kommen. Immerhin darf sie sich nun über Besuche der JSV-Freunde und Familie in der Einrichtung freuen.

Einen Traum wollen ihr die JSV-Freunde im nächsten Jahr erfüllen: Bei einem Bundesliga-Kampftag möchte sie den Judofreunden zeigen, dass sie in der Corona-Zeit das Judo nicht verlernt hat und auch den Mut hat, in der Bundesliga zu kämpfen. Die Fahrt nach Metz zum Judotraining der französischen Partner wird auch umgesetzt. Die digitalen Möglichkeiten trugen dazu bei, dass JSV-Freunde wirklich nicht zu trennen sind und dass sie füreinander da sind. zg

Miriam Ritter, Judoka und Fan der Bundesliga-Teams. Bild: Görgen

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.07.2020