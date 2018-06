Mit dem Mietrad über den Rhein nach Speyer

Anzeige

Autofähre kostet zwei Millionen

Um mögliche Staus am Autobahnkreuz Speyer zu entschärfen, wird das RP zwei Auffahrtsrampen auf die A 61 sperren: „Wer zum Beispiel auf der B 9 von Ludwigshafen kommt, wird schon in Schifferstadt abgeleitet und über die Landstraße 532 zur A 61 gelotst“, erklärt Mihatsch. Die ins Spiel gebrachte Idee einer Autofähre, die in der Runde „als für private Unternehmer lukrativ“ dargestellt wurde, hat laut Mihatsch keine Zukunft: „Die Überfahrt würde 15 Minuten dauern und pro Tour können nur 18 Autos transportiert werden. Die Kosten liegen aber bei insgesamt zwei Millionen Euro, die der Bund nicht trägt.“

Für Schmunzeln sorgte die Idee eines Zuhörers, die Salierbrücke zur vollen Stunde in Richtung Speyer und zu jeder halben Stunde in Richtung Baden zu öffnen.

Dienstag, 19.06.2018