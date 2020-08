Mit guter Musik gegen die Krise

Speyer.Dass Konzertabende wie dieser in den vergangenen Monaten von vielen schmerzlich vermisst worden waren, zeigte das Konzert der Mannheimer Band „Jungbusch“ am Freitagabend, das vom Rockmusikerverein Speyer präsentiert wurde: Die Bierbänke im Paradiesgarten der Dreifaltigkeitskirche waren trotz Mindestabstand zwischen den einzelnen Bänken gut besetzt, klirrende Dubbegläser und ausgelassenes Lachen charakterisierten die Stimmung und bunte Lampions erleuchteten die historische Kulisse.

Dass die Band „Jungbusch“ auch inmitten der Corona-Pandemie auftreten konnte, geht auf die vom Kulturbüro der Stadt und dem Bauverein der Dreifaltigkeitskirche organisierte Initiative „Speyer.Kultur goes Paradise“ zurück. Der Zweck dieser Initiative ist laut Matthias Nowack, dem Leiter der städtischen Abteilung für Kultur, Tourismus, Bildung und Sport, mit Konzerten im Paradiesgarten gleichzeitig von der Krise stark betroffene Künstler und Kulturschaffende zu unterstützen und den Konzertbesuchern gemäß den Corona-Sicherheitsmaßnahmen einen schönen Abend zu bescheren.

Dieses Konzept stieß auf großen Anklang, wie schon die Zahlen der im Vorfeld verkauften Karten für dieses Wochenende: Für das „Jungbusch“-Konzert am Freitag seien laut Nowack 140 Karten verkauft worden, das Konzert am Samstagabend sei mit 200 Karten praktisch ausverkauft und die Matinee am Sonntag habe 150 vorverkaufte Tickets eingebracht.

Doch nicht nur bei den Besuchern stieß die Idee, Konzerte krisentauglich zu machen, auf großen Anklang: „Ich freue mich unglaublich, dass ich heute Abend hier sein darf, und bin sehr dankbar, dass so viele Menschen gekommen sind“, berichtet Benjamin Doser. Der 23-Jährige, der in Otterstadt aufwuchs, trat sowohl als Solokünstler, als auch als Schlagzeuger von „Jungbusch“ auf die Bühne. „Wenn ich vor anderen Menschen spielen darf, gibt es für mich diesen wahnsinnigen Moment, in dem die Musik mich spielt. Das ist schwer zu beschreiben, aber ein so unvergleichliches Gefühl, das ich die letzten Monate sehr vermisst habe, es gleicht einer gesunden Sucht.“

Pause kreativ genutzt

Das Konzert im Paradiesgarten sei für ihn eines der ersten nach der Pause, die Doser vor allem kreativ genutzt hat: Alle Lieder, die er an diesem Abend alleine spielte, seien während der Corona-Pandemie als eine Art „kreative Explosion“ entstanden. Diese Kreativität kam beim Publikum gut an, wie der Applaus nach Dosers Auftritt verdeutlichte.

Und auch als die Band wenig später im Ganzen die Bühne betrat, neben Doser am Schlagzeug spielte Simon Hölldorfer Keyboard und Jürgen Adler, ein ehemaliger Lehrer der beiden, übernahm Gitarre und Gesang, war die Begeisterung der Zuhörer spürbar. Die Band, die nach dem Mannheimer Stadtteil „Jungbusch“ benannt ist, und zeitweise an Rio Reiser und Kings of Leon erinnerte, kam mit einer Fülle an deutschsprachigen Liedern an, die sich schwer einer Sparte, wohl aber den eigens gewählten Attributen für gleichzeitig Stadtteil und Musikstil der Band zuordnen ließen: rau, sentimental, gegensätzlich und gleichzeitig eins.

