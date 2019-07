Mit ihnen wird der Herbst nicht trist

Speyer/Dudenhofen.Der Kulturverein Dudenhofen sorgt dafür, dass nach dem heißen, sonnigen Sommer der Herbst nicht trist wird und lädt drei bekannte Künstler in die Festhalle der Gemeinde vor den Toren Speyers ein: Ramon Chormann, die Gruppe „Hundred Seventy Split“ um Leo Lyons sowie den Chansonnier Marcel Adam.

Ramon Chormann bringt am Mittwoch, 4. September, „Ferz mit Krigge“ mit. So heißt zumindest sein Programm, und das ist so beliebt, dass der eigentliche Termin am Freitag, 6. September, schnell ausverkauft war und der Verein einen Zusatztermin vereinbarte. Chormann, der inzwischen zwei eigene Spielstätten in Kirchheimbolanden und Mainz betreibt, die er wöchentlich bedient, hält seinen Zuschauern gnadenlos den Spiegel vor – von der Smartphonenutzung bis hin zum Drang, sich „uffzuresche“.

Die Gruppe „Hundred Seventy Split“ gastiert am Donnerstag, 24. Oktober, mit dem Programm „50 Jahre Woodstock“. „Hundred Seventy Split“ kommt zum dritten Mal nach Dudenhofen, einige Songs vom Konzert dort im Jahr 2014 sind sogar auf dem Live-Doppelalbum zu hören. Heuer wird das legendäre Woodstock-Festival 50 Jahre alt, und einer der Protagonisten neben Jimi Hendrix, Santana oder „The Who“ war Leo Lyons mit seiner Band „Ten Years After“. Vom damaligen Auftritt wurde nur der Song „I’m going home“ für den Woodstock-Film mitgeschnitten, aber dieser Song wurde bald neben Jimi Hendrix’ „The Star-Spangled Banner“ zur Woodstock-Hymne und die Band war in aller Munde. Zur Tournee im Herbst veröffentlichen „Hundred Seventy Split“ ein neues Album mit allen Songs, die Leo Lyons mit „Ten Years After“ 1969 beim Woodstock Festival gespielt hat. Dieses Programm ist auch in Dudenhofen zu hören.

Marcel Adam kommt am Donnerstag, 14. November, mit „La Fine Équipe“. Adam hat in den vergangenen Jahren die Festhalle immer ausverkauft. Das Trio mit dem leidenschaftlichen Akkordeonisten Christian di Fantauzzi und Gitarrist Christian Conrad präsentiert in bester Laune französische und deutsche Standards und Chansons sowie die bekanntesten Mundartlieder von Marcel. zg

